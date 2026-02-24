Свата Трампа изолировали во Франции за нарушение дипломатической этики

Посол США Чарльз Кушнер не явился в МИД Франции по вызову из-за реакции на гибель ультраправого активиста Квентина Деранка. За это министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро закрыл ему доступ к членам кабмина, сообщило агентство Reuters .

Посольство США и Бюро по борьбе с терроризмом Госдепа после убийства Деранка обвинили радикальные левые движения в насилии и призвали рассматривать такие случаи как угрозу общественной безопасности. Эта публикация возмутила МИД Франции, который расценил смерть активиста как внутреннее дело страны и предостерег от спекуляций на этой теме.

«Кушнера сегодня вызвали в министерство. Он не явился. <…> Столкнувшись с этим очевидным непониманием основных ожиданий посла, имеющего честь представлять свою страну, министр попросил больше не предоставлять ему прямой доступ к членам французского правительства», — сказал инсайдер.

Это второе подобное нарушение со стороны Кушнера, дипломата и отца зятя президента США Дональда Трампа, Джареда Кушнера. Посол уже игнорировал вызов в МИД Франции в августе 2025 года, когда власти потребовали объясниться за слова о росте антисемитизма.

Деранк умер в драке с левыми активистами, охраняя участниц акции протеста против визита Римы Хасан в Лионе. Его убийство сравнили с убийством Чарли Кирка в США.