МИД Франции вызовет посла США после слов о смерти активиста

Министерство иностранных дел Франции вызовет посла США из-за комментариев американского посольства и Белого дома по поводу смерти активиста правого движения Nemesis Кантена Деранка. Об этом сообщил глава ведомства Жан-Ноэль Барро.

«Мы вызовем (посла США во Франции), поскольку американское посольство… прокомментировало эту трагедию, касающуюся французского общества. Мы отвергаем любую эксплуатацию этой трагедии… в политических целях», — заявил французский министр в эфире радиостанции France Inter.

Барро добавил, что Франция не нуждается в уроках о политическом насилии от тех, кого он назвал «международными реакционерами». Министр не уточнил, кого конкретно он имел в виду.

Деранк погиб в массовой драке с левыми активистами у университета в Лионе. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил привлечь виновных к ответственности.

Тысячи французов вышли на улицы Лиона после убийства правого активиста. Участники демонстрации прятали лица за медицинскими масками и солнцезащитными очками.