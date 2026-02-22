Тысячи французов вышли на улицы Лиона после убийства правого активиста

Reuters: более 3 тысяч человек вышли на протесты в Лионе из-за убийства Деранка

Более трех тысяч человек стали участниками марша в память о французском правом активисте Квентене Деранке. Мероприятие состоялось в Лионе, сообщил Reuters .

Демонстранты скрывали лица за медицинскими масками и солнцезащитными очками. Во время шествия звучали нацистские приветствия и расистские оскорбления.

Волна возмущения среди правых поднялась после убийства 23-летнего Квентина Деранка, который охранял семерых активисток-феминисток во время их протеста против визита Римы Хасан в Лионе. Экс-премьер республики Доминик де Вильпен назвал его убийство «моментом Чарли Кирка во Франции».

Ситуацию также прокомментировал президент Эммануэль Макрон. Он призвал сограждан сохранять спокойствие и анонсировал посвященную вопросам безопасности встречу с министрами.

Ранее Макрон назвал свободу слова чушью. На выступлении в Нью-Дели он рассказал, что пользователей Сети незаметно для них самих подталкивают от одного материала, разжигающего ненависть, к другому.