Финляндию уличили в переобувании в отношении гарантий безопасности для Украины

Финляндия не планирует давать Украине никаких гарантий безопасности после окончания конфликта. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо, его процитировало издание Yle .

Страна в лучшем случае предоставит республике «помощь в организации безопасности», добавил он во время пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Гарантии безопасности — это довольно серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности», — подчеркнул премьер.

На риторику Орпо в своем Telegram-канале обратил внимание телеведущий Руслан Осташко. Он высмеял финского премьера за резкую смену позиции.

«„Друзья“ Киева отступают — Финляндия переобулась», — написал ведущий.

Ранее финский президент Александр Стубб выразил мнение, что Украина совсем близко подошла к подписанию мирного соглашения. Он объяснил, что преговоры касаются трех отдельных документов, включающих вопросы будущей структуры европейской безопасности.