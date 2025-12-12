Финляндию уличили в переобувании в отношении гарантий безопасности для Украины
Премьер Финляндии Орпо: страна не даст Украине гарантий безопасности
Финляндия не планирует давать Украине никаких гарантий безопасности после окончания конфликта. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо, его процитировало издание Yle.
Страна в лучшем случае предоставит республике «помощь в организации безопасности», добавил он во время пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном.
«Гарантии безопасности — это довольно серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности», — подчеркнул премьер.
На риторику Орпо в своем Telegram-канале обратил внимание телеведущий Руслан Осташко. Он высмеял финского премьера за резкую смену позиции.
«„Друзья“ Киева отступают — Финляндия переобулась», — написал ведущий.
Ранее финский президент Александр Стубб выразил мнение, что Украина совсем близко подошла к подписанию мирного соглашения. Он объяснил, что преговоры касаются трех отдельных документов, включающих вопросы будущей структуры европейской безопасности.