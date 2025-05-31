Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией

Швеция заморозила политические контакты с Россией, торговый оборот между странами сокращается. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Он подчеркнул, что инициатором заморозки отношений выступила Швеция.

«Научные, культурные и спортивные обмены, которые, казалось бы, должны быть свободны от влияния геополитической конъюнктуры, сведены к нулю», — добавил дипломат.

По его словам, отношения двух стран переживают непростой период и, по сути, представляют собой проекцию общую геополитической напряженности между Россией и Западом. Беляев отметил, что Швеция является членом НАТО и ЕС, поэтому подчеркнуто тщательно реализует недружественные западные установки.

Все отношения двух стран сейчас сводятся к сохранению взаимного дипломатического присутствия.

Ранее посол рассказал о готовящейся переброске шведских войск в Прибалтику и Финляндию. Он также сообщил, что страна сотрудничает в области обороны с США.