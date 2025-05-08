ЕС перевел Украине миллиард евро из доходов от замороженных активов России

Евросоюз перевел на счета Украины миллиард евро в качестве очередного транша с доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в соцсети X.

«Сегодня мы перевели еще один миллиард евро в рамках программы „группы семи“ на 45 миллиардов евро из доходов от активов России», — отметил он.

По словам еврокомиссара, в 2025 году в рамках данной программы Украине направили уже шесть миллиардов евро. Также в планах Еврокомиссии — перевести республике еще 12 миллиардов евро.

Ранее Евросоюз объявил о намерении предоставить Украине кредит на миллиард евро, а в качестве компенсации взять деньги из замороженных активов России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выступила с призывом ускорить прием Украины в ЕС, сообщал Life.ru. Она отметила, что именно членство в союзе станет для республики лучшей гарантией устойчивого мира.