Сунак ушел в отставку после победы лейбористов на выборах в Великобритании

Лейбористы одержали победу на парламентских выборах в Великобритании. Риши Сунак извинился перед избирателями, объявил об отставке с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии, сообщило агентство Bloomberg .

Политик выступил на Даунинг-стрит с последней речью в качестве главы правительства. Он признал поражение и извинился перед избирателями. Сунак объявил об уходе с поста премьера и лидера тори.

«Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю. <…> Я считаю, что эта страна стала безопаснее, сильнее и надежнее, чем 20 месяцев назад», — сказал он.

Лейбористы получили подавляющее большинство голосов, кардинально изменив политический ландшафт Великобритании после 14 лет правления консерваторов. По подсчетам агентства, им достанутся не менее 412 мест. Консервативная партия потеряла более 250 мандатов.