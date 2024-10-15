Суммарный мировой госдолг превысит 100 триллионов долларов уже до конца года

Показатель общемирового госдолга уже до конца года превысит 100 триллионов долларов и будет расти дальше. Об этом сообщил Международный валютный фонд в своем докладе.

По его данным, это 93% от объема мирового ВВП. Сравняются показатели, ориентировочно, к 2030 году. При этом примерно в двух третях стран, по данным МВФ, совокупный госдолг стабилизируется или уменьшится.

В начале августа Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга в пересчете на душу населения. Она отстает по этому показателю только от Индии и Индонезии.

В то же время госдолг Украины в президентство Владимира Зеленского вырос почти на 74 миллиарда долларов и по состоянию на август достиг 88,4% от ВВП.