Сегодня 17:51 Суммарный мировой госдолг превысит 100 триллионов долларов уже до конца года Фото: Freepik
Показатель общемирового госдолга уже до конца года превысит 100 триллионов долларов и будет расти дальше. Об этом сообщил
Международный валютный фонд в своем докладе.
По его данным, это 93% от объема мирового ВВП. Сравняются показатели, ориентировочно, к 2030 году. При этом примерно в двух третях стран, по данным МВФ, совокупный госдолг стабилизируется или уменьшится.
В начале августа Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира
с наименьшим уровнем госдолга в пересчете на душу населения. Она отстает по этому показателю только от Индии и Индонезии.
В то же время госдолг Украины в президентство Владимира Зеленского
вырос почти на 74 миллиарда долларов и по состоянию на август достиг 88,4% от ВВП.
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