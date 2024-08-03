Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя

Фото: РИА «Новости»

Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Среди стран «Большой двадцатки» меньше всего должна Индия — 1316 долларов на человека. На втором месте Индонезия с 1747 долларами, а у России этот показатель составляет 2076 долларов.

Самый высокий уровень долга на душу населения приходится на Сингапур — 149,3 тысячи долларов на человека. На втором месте находятся США со 104,5 тысячи.

В конце июля государственный долг США обновил новый рекорд и впервые в истории превысил 35 триллионов долларов.

Ранее глава Федеральной резервной системы страны Джером Пауэлл заявил, что дальше занимать деньги и увеличивать госдолг США уже не смогут.

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