Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя

Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Среди стран «Большой двадцатки» меньше всего должна Индия — 1316 долларов на человека. На втором месте Индонезия с 1747 долларами, а у России этот показатель составляет 2076 долларов.

Самый высокий уровень долга на душу населения приходится на Сингапур — 149,3 тысячи долларов на человека. На втором месте находятся США со 104,5 тысячи.

В конце июля государственный долг США обновил новый рекорд и впервые в истории превысил 35 триллионов долларов.

Ранее глава Федеральной резервной системы страны Джером Пауэлл заявил, что дальше занимать деньги и увеличивать госдолг США уже не смогут.