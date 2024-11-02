Сумма исков к Google в России превысила богатство всего мира

WP: сумма исков к Google в РФ превысила богатство всего мира

«По данным Boston Consulting Group, размер штрафа значительно превышает совокупное богатство всего мира в 477 триллиона долларов», — заявили журналисты.

Также они отметили, что по информации Всемирного банка, сумма штрафов к Google превысила прошлогодний мировой ВВП, составивший примерно 105,4 триллиона долларов.

Российский суд назначил штраф американской корпорации за невыполнение требований по восстановлению профилей телеканалов на YouTube.

Судьи постановили, что после девяти месяцев с момента вступления требования в силу, против Google ежедневно начисляют штраф на сумму 100 тысяч рублей. Каждую неделю ее удваивают. В конце октября стало известно, что она дошла до двух ундециллионов рублей. Один ундециллион — это число с 36-ю нулями.