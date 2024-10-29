В сумме требований российских телеканалов к Google оказалось 36 нулей

Сумма требований 17 российских телеканалов к корпорации Google дошла до двух ундециллионов рублей. Об этом сообщил источник РБК .

Во время судебного заседания, прошедшего 28 октября, судья заявил, что рассматривает дело, в котором фигурируют много-много нулей. Ундециллион — это число с 36-ю нулями, два ундециллиона рублей это двадцать дециллионов долларов.

Такой штраф назначили американской корпорации за невыполнение требований по восстановлению профилей телеканалов РФ на YouTube. Суд постановил, что после девяти месяцев со вступления требования в силу, против Google каждый день начисляют штраф в размере 100 тысяч рублей. Также сумму каждую неделю удваивают.

Пострадавшими в качестве третьих лиц в деле проходят телеканалы «360», ВГТРК, «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «НТВ», «ТВ-Центр», «Парламентское телевидение», «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Технологическая компания Центр» и «Национальный спортивный телеканал».

Ранее стало известно, что приложения «Лаборатории Касперского» для защиты устройств на базе Android больше нельзя скачать из магазина Google Play. Решение об удалении всех программ компании принял Google на основании введенных США антироссийских санкций.