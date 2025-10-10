«Сумасшедшие». Слова Зеленского о Tomahawk вызвали ярость во Франции

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о передаче ракет Tomahawk для выдвижения Дональда Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира звучат абсурдно. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Они просто сумасшедшие», — написал он.

Политик призвал прекратить поддерживать мировых лидеров, разжигающих конфликт. Также Филиппо потребовал остановить губительные, по его мнению, поставки зарубежного вооружения Украине.

Ранее глава Белого дома заявил, что практически принял решение о поставках Tomahawk, однако осталось лишь понять, как ВСУ намерены их использовать.

Зеленский пообещал, что Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот добьется прекращения огня. Тогда американский лидер признался, что не рассчитывает стать обладателем премии.

По данным France Presse, лауреата выбрали на последнем заседании Норвежского Нобелевского комитета 9 октября. Его имя назовут в пятницу.