Нобелевский план Трампа: сколько войн закончил президент США ради премии мира

Уже в эту пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет назовет имя нового лауреата премии мира. И решение об этом станет самым настоящим испытанием на фоне кампании, которую развернул президент США по лоббированию собственной кандидатуры. Дональд Трамп не раз открыто заявлял о желании обрести лавры главного миротворца и убежден, что достоин этого. Только вот заслуги политика признают не все.

Нобелевская кампания Трампа Несколькими днями ранее большой материал о кампании Трампа по продвижению самого себя к заветной нобелевке написал Bloomberg. По информации агентства, президент США обсуждал эту тему в том числе в частных беседах с коллегами из Европы. И не только лично он. Раскачивают вопрос о премии и глава Госдепа Марко Рубио, и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Последний говорил об этом в конце лета на заседании кабинета министров в Вашингтоне. Звучало это так примерно так: Нобелевскому комитету пора уже взяться за дело и вручить премию Трампу.

Источники Bloomberg отмечают и участие бизнеса в кампании Трампа. Например, глава Pfizer Альберт Бурла совсем недавно рассыпался в благодарностях республиканцу за проект администрации по ускорению разработки вакцины от COVID-19. По его мнению, эти усилия президента «вполне заслуживали бы Нобелевской премии мира».

Фото: Vasilis Ververidis via www.imago / www.globallookpress.com

Кандидаты на премию мира в 2025 году За организацию Нобелевской премии мира отвечает Норвежский Нобелевский комитет со штаб-квартирой в Осло. И в королевстве 10 октября из-за амбиций Трампа ждут, буквально затаив дыхание. Дело в том, что отношения Осло и Вашингтона сейчас довольно сложные: власти США ввели налог в 15% на норвежский импорт, а сенаторы из Республиканской партии хотят ввести визовые ограничения для Норвежского суверенного фонда за отказ от инвестиций в несколько израильских и американских компаний на фоне войны в Газе. Вместе с тем в комитете уверяют, что никакого политического давления на фоне скорого присуждения премии мира не испытывают, хотя от их внимания не ускользнули несколько кампаний, которые проводят и в публичном поле, и в частном порядке.

Более того, по информации France Presse, лауреата уже выбрали— решение приняли на последнем заседании комитета 9 октября. «Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение», — рассказал агентству представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм.

Фото: Steffen Trumpf / www.globallookpress.com

Он также обратил особое внимание, что хотя некоторые эксперты предполагали, что Нобелевский комитет может воздержаться от присуждения премии мира в 2025 году из-за ухудшения геополитической ситуации, лауреата все же объявят. И это важная деталь. Получается, что решение о будущем обладателе премии мира было принято до заключения мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС. А им Трамп очень гордится. И скорее всего, полагал, что это усилие добавит ему очков. В своем аккаунте в Truth Social республиканец заверил, что в результате договоренностей все заложники «очень скоро» будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии «в качестве первых шагов на пути к прочному и долговременному миру». Правда, вскоре после заявления о мирных договоренностях Служба гражданской обороны палестинского анклава сообщила, что Израиль снова нанес удары по Газе. А источники Reuters заявили, что подписания первого этапа мирного соглашения вообще не было. И оно должно было пройти сегодня в 12:00 по московскому времени (при том, что пост Трампа появился значительно раньше).

Фото: Marc Müller / www.globallookpress.com

Сколько войн закончил Трамп: версии президента США Но вернемся к вопросу давления, которого как будто нет. И вспомним, как совсем недавно на Генассамблее ООН Трамп утверждал, что он должен получить премию мира и так, по его словам, «говорят все». Припомнил политик и то, что ни лично он сам, ни Соединенные Штаты не получили никакого признания за Авраамские соглашения. Такое название получили договоры о нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими странами. Их подписали во время первого президентского срока Трампа в 2020 году. Летом на церемонии открытия нового гольф-поля в принадлежащем ему клубе Trump International Golf Links в Абердине в Шотландии Трамп похвастался, что остановил пять вооруженных конфликтов в мире. «Мы, как вы знаете, вчера остановили войну (конфликт между Таиландом и Камбоджей). Но вообще мы остановили уже около пяти войн. Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил», — заявил глава Белого дома.

В начале сентября республиканец заявил, что остановил семь конфликтов. Такое число прозвучало в речи президента во время подписания указа о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны.

Фото: White House

«Мы остановили семь войн. Есть еще одна, которая, как я думал, будет одной из наиболее простых, и это Украина. И ее разрешение получилось немного сложнее», — сказал он. Тогда же республиканец подчеркнул, что конфликт на Украине тоже будет прекращен, иначе «цена за него будет слишком высокой».

Помимо этого, Трамп уверен, что прекратил вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, а также между Азербайджаном и Арменией. Последнюю он, к слову, часто называет Албанией, а Азербайджан как-то раз назвал Камбоджей. С учетом последних заявлений о секторе Газа президент США, вероятно, записал себе в заслуги и прекращение этой войны. В конце сентября Белый дом публиковал «полноценный» план президента по завершению конфликта. Как известно, в него вошли 20 пунктов. Среди них — немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов, амнистия для тех членов ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия.

После подписания соглашения в Газу должна немедленно поступить международная гумпомощь, в том числе направленная на восстановление инфраструктуры. Временное управление, согласно этому плану, предлагается возложить на технократический аполитичный палестинский комитет под надзором международного органа во главе с Трампом.

Фото: Omar Ashtawy / www.globallookpress.com

Большое оскорбление для США Меньше чем через сутки после объявления в США о «плане Трампа» по прекращению войны в секторе Газа президент США сделал весьма спорное заявление, выступая на собрании американских генералов и адмиралов. Тогда Трамп признался, что не рассчитывает на присуждение ему Нобелевской премии мира. «Они отдадут ее какому-то парню, который ни черта не сделал», — разочарованно заметил он и тут же предупредил, что это будет «большим оскорблением для нашей страны». Что ж, интрига вокруг премии разрешится уже совсем скоро. И если Трамп не получит ее, ему придется доказать, что прекращение конфликтов и войн важно для него не только ради обладания этой наградой.