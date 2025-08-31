Сухогруз подорвался на мине у побережья Одессы

В Черном море недалеко от Одессы тонет сухогруз, подорвавшийся на мине

В Черном море рядом с Одессой на мине подорвался сухогруз. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

Спикер ВМФ Украины Дмитрий Плетенчук уточнил, что в результате ЧП никто из моряков не пострадал, сейчас идет осмотр судна. По предварительным данным, речь идет о сухогрузе под флагом Белиза.

По информации издания «Украина.ру», местные жители слышали три взрыва в море.

Украинские националисты начали минировать этот морской район еще с 2022 года. Часть боеприпасов в итоге срывалась с якоря и свободно дрейфовала по акватории, из-за чего на них подрывались гражданские суда. Мины замечали даже в территориальных водах Турции.

В начале августа на побережье в Одесской области погибли несколько человек после взрыва мины ВСУ в 50 метрах от берега.

Эксперты экологического форума «Za наше Будущее» возложили на ВСУ ответственность за загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами из-за использования устаревших морских мин.