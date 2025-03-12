«Суджанская труба». Захарова ответила на слова Сырского о выгодных рубежах

Главком ВСУ Александр Сырский назвал отступление боевиков в Курской области маневром. На самом деле это означает другой исход событий на поле боя, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба», — отметила дипломат.

Сейчас в пригородах Суджи и районах вокруг нее продолжаются активные боевые действия. Сырский заявил, что российские военные пытаются прорваться в Сумскую и Харьковскую области.

При этом главком ВСУ допустил новые отступления в Курской области пояснив, что боевики при необходимости могут совершить маневр на более выгодные рубежи для сохранения личного состава.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что российские бойцы взяли под контроль 86% территории Курской области. По его словам, группировка ВСУ потеряла более 68 тысяч человек.