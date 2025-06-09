Судно под флагом Сингапура загорелось у берегов Индии

Грузовое судно под флагом Сингапура загорелось у берегов индийского штата Керала. Об этом сообщила береговая охрана Индии в соцсети X .

По данным местного новостного сайта NewsBytes, судно шло из Коломбо в Мумбаи и должно было прибыть туда 10 июня. На борту находятся более 650 контейнеров, часть из них в результате взрыва и пожара упали в море. В экипаж входят 22 человека, которых сейчас пытаются спасти береговая охрана и индийский военно-морской флот.

Причину возгорания не уточняют.

Ранее сухогруз Morning Midas загорелся в северной акватории Тихого океана в 300 морских милях от Алеутских островов. На место происшествия направились четыре судна и вертолет.