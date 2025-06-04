Пожар охватил судно Morning Midas в Тихом океане

Американская береговая охрана штата Аляска распространила сообщение о возгорании на грузовом корабле Morning Midas, произошедшем в северной акватории Тихого океана. Об этом рассказали «Известия».
Судно длиной около 180 метров располагалось примерно в 555 километрах к юго-западу от острова Адак (Алеутские острова), когда там возник пожар. На борту находились 22 члена экипажа.
Согласно официальным заявлениям, сведений о пострадавших на данный момент нет, члены экипажа ведут активную борьбу с огнем. Для участия в спасательной операции в район происшествия направлены морская охрана, вертолет и патрульный катер.
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