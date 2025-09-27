Суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада

Сириский суд выдал ордер на арест бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на верховного судью.

Ордер выписали на заочный арест «по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году». Именно там начались массовые акции протеста, которые переросли в гражданскую войну в Сирии.

Вынесенное судебное решение, подчеркнул судья, «открывает путь для международного преследования».

В 2024 году Асад был вынужден оставить пост президента и покинуть страну. На время переходного периода новым главой государства назначили Ахмеда аш-Шараа.

Первые парламентские выборы после падения режима Асада должны состояться 5 октября.