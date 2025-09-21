В Сирии назначили дату первых после падения режима Асада выборов в парламент

Это будут первые парламентские выборы после завершения правления бывшего президента Башара Асада. Как уточняет телеканал Al Hadath, изначально голосование планировалось провести в период с 15 по 20 сентября, однако Высшая избирательная комиссия перенесла его по «логистическим причинам».

Народное собрание Сирии состоит из 210 депутатов: треть назначается президентом страны, остальные избираются коллегиями выборщиков.

Асад оставил пост президента в декабре 2024 года после того, как вооруженные формирования оппозиции вошли в Дамаск. Главой государства переходного периода стал Ахмед аш-Шараа. В это месяце он прибыл с визитом в США, а 24 сентября планирует выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН.