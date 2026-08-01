Суд в Паттайе отказал в залоге четырем фигурантам дела об убийстве россиян

Паттайский провинциальный суд отказал в освобождении под залог всем четырем фигурантам дела об убийстве брата и сестры из России. Об этом сообщила газета Thairath .

Суд сослался на особую тяжесть преступлений, суровость наказания и риски того, что подозреваемые могут скрыться. После заседания всех отправили в следственный изолятор.

Против 43-летнего Тханы Кыттхонга и 39-летнего Тхонгчая Синина возбудили дело об убийстве россиян. Также они вместе с еще двумя подозреваемыми проходят по делу об убийстве и сокрытии тел трех членов тайской семьи, найденных в лесу рядом с захоронением брата и сестры.

Преступники признались в убийстве россиян из-за мотоцикла. Фигуранты проходят по делу сразу по пяти статьям: за предумышленное убийство, разбой, незаконное хранение оружия, похищение людей и сокрытие тел. Им может грозить смертная казнь.