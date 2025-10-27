Суд в Италии постановил выдать ФРГ украинца по делу о «Северных потоках»
Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова во исполнение европейского ордера на арест. Об этом заявил его адвокат Никола Канестрини, сообщил ТАСС.
«Защита бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова сообщает, что сегодня Апелляционный суд Болоньи принял решение о его передаче Германии во исполнение европейского ордера на арест, выданного Федеральным кассационным судом Германии», — сказал он.
Адвокат заявил о планах обжаловать это решение в Кассационном суде. По его словам, защита будет настаивать на своем, пока судья не рассмотрит все аспекты международного права и основные права, связанные с этим делом.
Ранее итальянский суд постановил экстрадировать украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве «Северных потоков», в Германию. Сторона защиты решила оспорить решение, считая его нарушением принципов честного суда.
Взрывы на «Северных потоках» не могли произойти без участия и одобрения администрации президента США Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что расследование удастся завершить. По его мнению, задержание Кузнецова красноречиво говорит, кто стоит за диверсией.