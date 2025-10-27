Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова во исполнение европейского ордера на арест. Об этом заявил его адвокат Никола Канестрини, сообщил ТАСС .

«Защита бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова сообщает, что сегодня Апелляционный суд Болоньи принял решение о его передаче Германии во исполнение европейского ордера на арест, выданного Федеральным кассационным судом Германии», — сказал он.

Адвокат заявил о планах обжаловать это решение в Кассационном суде. По его словам, защита будет настаивать на своем, пока судья не рассмотрит все аспекты международного права и основные права, связанные с этим делом.

Ранее итальянский суд постановил экстрадировать украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве «Северных потоков», в Германию. Сторона защиты решила оспорить решение, считая его нарушением принципов честного суда.

Взрывы на «Северных потоках» не могли произойти без участия и одобрения администрации президента США Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что расследование удастся завершить. По его мнению, задержание Кузнецова красноречиво говорит, кто стоит за диверсией.