В Кремле обвинили администрацию Байдена в потворстве взрывам на «Северных потоках»

Песков: взрывы на «Северных потоках» были бы невозможны без ведома Байдена

Взрывы на «Северных потоках» были бы невозможны без ведома и согласия администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Он выразил надежду, что расследование удастся завершить.

«Мы не имеем возможности принимать участие в следствии, хотя очень бы хотели. Но эти наши предложения все были отвергнуты», — добавил Песков.

При этом, по его словам, задержание в Италии украинца Сергея Кузнецова красноречиво говорит, кто стоит за диверсией. Оставшуюся нитку газопровода можно запустить в любой момент, отметил представитель Кремля.

Итальянский суд недавно постановил экстрадировать Кузнецова в Германию.