Итальянский суд постановил экстрадировать украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве «Северных потоков», в Германию. Об этом сообщило агентство Reuters .

Сторона защиты оспорит это решение, считая его нарушением принципов честного суда, поскольку условия содержания Кузнецова под стражей не соответствовали нормам.

Еще пятеро подозреваемых, предположительно, успели скрыться на Украине.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Владимир Зеленский в какой-то момент приказал прекратить операцию, но тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ослушался его.

При этом позже генерал, уже будучи послом в Великобритании, отвергал подозрения в причастности Украины к подрыву и называл их провокацией.