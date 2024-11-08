Суд приостановил дело Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года

Федеральный окружной суд Вашингтона приостановил рассмотрение уголовного дела против победившего на выборах президента США Дональда Трампа, связанное с вмешательством в голосование в 2020 году. Как сообщил телеканал CBS News , запрос подал специальный прокурор Джек Смит.

В своем заявлении он пояснил, что обвинению потребуется больше времени в связи с возникшими обстоятельствами после победы Трампа на выборах.

Смит в своем заявлении на имя судьи Тани Чуткан пояснил, что ведомству требуется дополнительное время, чтобы выстроить свою работу и согласовать дальнейшие шаги с Министерством юстиции. Прокурор добавил, что обвинение предоставит суду дополнительную информацию до 2 декабря. Судья удовлетворила запрос прокурора.

Трампу предъявили четыре обвинения по делу, связанному с вмешательством в дела правительства по передаче власти после выборов 2020 года. Разбирательство уже приостанавливали после заявления политика, что он обладает иммунитетом от уголовного преследования, так как на момент совершения преступления он еще оставался президентом.

В июле Высокий суд постановил, что бывшие президенты не могут получать обвинения, если свои действия они совершили в статусе главы государства. Однако обвинение добилось возвращения дела на новое рассмотрение. Большое жюри присяжных сократило количество обвинений, по требованию Верховного суда.

Трамп уже пообещал, что после вступления в должность уволит Смита «за две секунды», если прокурор не закончит свою работу до инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу по итогам голосования на президентских выборах в США. По итогам результатов голосования он получил 295 голосов выборщиков, включая представителей четырех из семи колеблющихся штатов. Выступившая от Демократической партии действующий вице-президент США Камала Харрис признала поражение и поздравила Трампа с победой.