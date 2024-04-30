Суд по делу Гуцул перенесли на конец мая из-за отсутствия переводчика на русский язык | 360°

Мир 30 апреля 2024, 14:14 Суд по делу Гуцул перенесли на конец мая из-за отсутствия переводчика на русский язык Заседание суда в Кишиневе по делу главы Гагаузии Гуцул перенесли на 27 мая РИА «Новости»

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Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул отложили до конца мая. Она обвиняется в незаконном финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», сообщило РИА «Новости».

По данным издания, 30 апреля в суде начали рассматривать дело Гуцул. Перед зданием собрались митингующие, чтобы поддержать политика. Спустя полчаса после начала процесса суд решили перенести на 27 мая.

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Адвокат Гуцул Вадим Банару пояснил журналистам, что рассмотрение дела перенесли, так как защита получила обвинительный акт на румынском языке только 24 апреля. Глава Гагаузии имеет законные основания получить документы на русском языке. Представители антикоррупционной прокуратуры Молдавии уточнили агентству, что перевод материалов дела займет до 30 дней.

Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила о попытке молдавских властей задержать ее. В прошлую пятницу по прилете из РФ ее почти час не выпускали из аэропорта Кишинева.