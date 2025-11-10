Суд освободил экс-президента Франции Саркози

Парижский суд освободил из тюрьмы бывшего лидера Франции Николя Саркози. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Экс-президента выпустили из тюрьмы после 20 дней заключения и поместили под судебный надзор. Также ему запретили покидать территорию Франции.

Саркози назвал условия заключения очень тяжелыми и изнурительными. Свой срок он начинал отбывать в одиночной камере 21 октября.

Экс-лидера приговорили к пяти годам заключения в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Власти страны перевели политику до 50 миллионов евро. В 2018 году бывшему президенту предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии иностранных средств.

Во время отбывания наказания в тюрьме Санте Саркози угрожали несколько заключенных. Трех подозреваемых перевели в другое исправительное учреждение.

Экс-лидер боялся отравиться, поэтому перешел на диету из йогуртов. В целях безопасности Саркози не выходил в общую столовую и не пользовался небольшой кухней, которую ему организовали.