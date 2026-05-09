Суд Германии приговорил футболиста Фадеева за ДТП с двумя погибшими

Российско-немецкий футболист клуба «Кайзерслаутерн» Владислав Фадеев получил пять лет тюрьмы за аварию с двумя погибшими. Как сообщила газета Bild , такой приговор вынес земельный суд Кельна.

В материалах дела указали, что в начале декабря 2023 года Фадеев за рулем Audi A5 устроил уличные гонки со своим другом Винсентом, управлявшим Mercedes E400, по улицам города.

Разогнавшись до 200 километров в час, машина спортсмена протаранила Volkswagen Polo, в котором находились 23-летняя девушка с матерью. От удара они потеряли сознание, их авто вспыхнуло, водитель и пассажирка сгорели заживо.

Следователи задержали Фадеева и его друга. В ходе судебного разбирательства обвиняемые признали, что превысили скорость и спровоцировали смертельную аварию.

Суд приговорил футболиста к пяти годам тюрьмы, его другу дали четыре года и шесть месяцев. Как подчеркнули журналисты, судья вынес сроки больше, чем просил прокурор, требовавший по три года для обвиняемых. Приговор в законную силу еще не вступил.

Владислав Фадеев выступал во втором составе «Кайзерслаутерна». В этом сезоне сыграл 27 матчей, забив восемь голов. Футболист родился и вырос в Германии, но поскольку его отец россиянин, молодой человек получил второе гражданство.

В минувший вторник, 5 мая, в Москве под колесами мотоцикла погибла фотограф и актриса Ксения Добромилова. Девушка вышла на проезжую часть дороги на Большой Дорогомиловской улице, чтобы сделать фотографию. Как сообщил источник 360.ru, она часто занималась съемкой мотоциклистов на дорогах, но в этот раз все закончилось смертельной аварией.

Сбившего девушку байкера задержали. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Никулинский районный суд отправил его под домашний арест на два месяца.