Суд Евросоюза обязал Польшу выплатить 320 миллионов евро в качестве штрафа за отказ своевременно привести свое законодательство в соответствии с евронормами. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Польша подавала апелляции с просьбой снизить сумму взыскания, но все ее иски отклонили.

При этом ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Евросоюз сам готов «изнасиловать» собственное законодательство из-за возникших споров по поводу антироссийских санкций. Европейские законы требуют единогласия по вопросу ограничений, но в Брюсселе хотят продавить их силой большинства, добавил он.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украине, чтобы вступить в ЕС, придется отрезать себя от нынешнего идейного фундамента и отказаться от культа Степана Бандеры.