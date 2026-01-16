Суд Армении вновь поместил под арест главу ГК «Ташир» Карапетяна

Апелляционный антикоррупционный суд Армении удовлетворил ходатайство Следственного комитета о смене меры пресечения для российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом рассказала адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян.

«Апелляционный антикоррупционный суд отменил решение Антикоррупционного суда, удовлетворив ходатайство Следственного комитета об аресте Самвела Карапетяна. Решение суда о содержании Карапетяна под домашним арестом отменено», — процитировал ее «Интерфакс».

По ее словам, Карапетян сейчас находится в медицинском центре «Наири».

Антикоррупционный суд Армении изменил меру пресечения Карапетяну 30 декабря на домашний арест и освободил его под залог.

В июне 2025 года ереванский суд арестовал Карапетяна, обвинив в призывах к захвату власти. Спустя четыре месяца обвинение расширили. Карапетяну добавили пункты о крупном отмывании денег, совершенном с использованием служебного положения или влияния.

Ранее армянский политолог, медиаэксперт и главный редактор Alpha News Тигран Кочарян высказался относительно решения армянского суда о продлении ареста предпринимателю. По мнению специалиста, освобождение бизнесмена могло бы негативно сказаться на поддержке внутри партии премьера Никола Пашиняна. Также он отметил, что власти Армении удерживают Карапетяна под стражей во вред себе.