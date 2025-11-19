Политолог Кочарян назвал усиление движения Карапетяна головной болью для Пашиняна
Армянский политолог, медиаэксперт и главный редактор Alpha News Тигран Кочарян высказался относительно решения армянского суда о продлении ареста предпринимателю Самвелу Карапетяну на ближайшие два месяца. Об этом сообщил RT.
По мнению специалиста, освобождение бизнесмена могло бы негативно сказаться на поддержке внутри партии премьера Никола Пашиняна. Аналитик отметил, что параллельно происходит формирование и укрепление объединения Карапетяна.
«Идет создание и усиление политического движения „По-нашему“, и также видно, что тысячи и тысячи сторонников присоединяются к этому движению, что, естественно, тоже будет головной болью для Пашиняна», — подчеркнул Кочарян.
Как пояснил эксперт, независимо от статуса самого Карапетяна, его политическая инициатива продолжит укрепляться.