Политолог Кочарян назвал усиление движения Карапетяна головной болью для Пашиняна

Армянский политолог, медиаэксперт и главный редактор Alpha News Тигран Кочарян высказался относительно решения армянского суда о продлении ареста предпринимателю Самвелу Карапетяну на ближайшие два месяца. Об этом сообщил RT .

По мнению специалиста, освобождение бизнесмена могло бы негативно сказаться на поддержке внутри партии премьера Никола Пашиняна. Аналитик отметил, что параллельно происходит формирование и укрепление объединения Карапетяна.

«Идет создание и усиление политического движения „По-нашему“, и также видно, что тысячи и тысячи сторонников присоединяются к этому движению, что, естественно, тоже будет головной болью для Пашиняна», — подчеркнул Кочарян.

Как пояснил эксперт, независимо от статуса самого Карапетяна, его политическая инициатива продолжит укрепляться.