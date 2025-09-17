Политолог Кочарян сообщил, что власти Армении удерживают Карапетяна под стражей во вред себе

Армянский политолог и главный редактор Alpha News Тигран Кочарянн поделился мнением в интервью RT о ситуации вокруг ареста бизнесмена Самвела Карапетяна.

Как пояснил аналитик, власти страны продолжают удерживать предпринимателя под стражей себе во вред.

«Властям отступать некуда. Малейшее отступление или снятие давления с судей будет означать раскол внутри команды», — добавил специалист.

По его словам, правительство Армении постарается сохранить сильное давление настолько долго, насколько позволит ресурсная база. Кочарянн также обратил внимание на угрозы со стороны официальных лиц в адрес церкви.