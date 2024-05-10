Антиправительственные протесты возобновились в Армении | 360°

Мир 10 мая 2024, 11:37 Антиправительственные протесты возобновились в Армении Протесты против правительства Армении возобновились в Ереване

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Акция протеста против правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна и делимитации границы с Азербайджаном возобновились в Ереване. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Колонна демонстрантов направилась к вузам города. Учащиеся скандировали: «Вставай, студент!» Лидер протестующих архиепископ Баграт Галстанян призвал добиваться отставки Пашиняна.

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Накануне акции протеста проходили на площади Республики. В центре Еревана собрались тысячи демонстрантов.

Массовые акции начались из-за решения МИД Армении о предварительном согласовании отдельных участков границы с Азербайджаном. Власти пояснили, что хотят привести эти отрезки в соответствие с границей 1991 года, зафиксированной юридически.

Ранее Галстанян дал Пашиняну час на уход в отставку. Он выразил недовольство из-за провалов правительства во внутренней и внешней политике, в том числе из-за сдачи Нагорного Карабаха.