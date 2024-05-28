Вещание Первого российского канала приостановили в Армении
«Арменпресс»: трансляцию Первого российского канала в Армении приостановили
Трансляция Первого российского канала в едином цифровом пакете телевизионных каналов в Армении приостановили. Об этом в интервью агентству «Арменпресс» сообщил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян.
По его словам, компания «Первый Канал. Всемирная Сеть» задолжала теле- и радиовещательной сети Армении за 2,5 месяца.
Также он подчеркнул, что вещание прекращено до полного погашения долга.
Ранее страны ЕС решили запретить вещание ряд российских СМИ на своей территории. Рестрикции могут коснуться «Российской газеты», «Известий» и агентства РИА «Новости».
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия не оставит без ответа решение о запрете вещательной деятельности российских средств массовой информации в Европе.