Стычки между протестующими и полицией начались на митинге у парламента Армении

Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com
Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На митинге у парламента Армении в Ереване начались стычки между протестующими и полицией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Участники акции попытались прорвать оцепление, силовики принялись их оттеснять.

Полиция стала окружать здание парламента еще перед началом митинга. Днем ранее и утром 12 июня она перекрывала только подходы к национальному собранию, но ближе к старту акции принялись полностью блокировать территорию парламента.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Подобные акции проходят в стране около месяца. Тысячи участников блокируют улицы и трассы. Только в первый день волнений, 9 мая, полицейские задержали 137 человек.

Помимо отставки правительства, митингующие добиваются прекращения делимитации границы с Азербайджаном и отказа от передачи ему приграничных территорий.

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