Студентка из Нижегородской области умерла в больнице в Египте

В больнице в Египте скончалась россиянка из Нижегородской области. В конце июня она впала в кому после остановки сердца, об этом РИА «Новости» сообщил представитель Нижегородского государственного университета, где училась Регина Шутенко.

«Сегодня сообщили, что Регина умерла. Сейчас решается вопрос с транспортировкой тела на родину», — рассказал собеседник агентства.

Студентка уехала отдыхать в Египет 18 июня, 27 июня ее состояние резко ухудшилось и произошла остановка сердца. Россиянку доставили в больницу, где она находилась до самой смерти в состоянии глубокой комы на аппарате ИВЛ. Девушке было 19 лет.

В институте объявили сбор денег на транспортировку девушки на родину, когда она еще была жива. Транспортировка бортом санавиации стоила не менее восьми миллионов рублей.

В феврале в Шарм-эль-Шейхе скончалась 69-летняя туристка из России. Она поужинала с подругой в ресторане, а на третий день попала в больницу.