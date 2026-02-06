Тело россиянки, погибшей из-за ужина, три недели не могут доставить из Египта домой

Россиянка скончалась, поужинав в ресторане пятизвездочного отеля в Египте. Тело женщины третью неделю не получается отправить на родину из-за проблем с оплатой иностранных переводов. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным журналистов, 69-летняя туристка отправилась за рубеж вместе с подругой. Они остановились в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе. Вечером первого дня женщины заказали на ужин креветки в тесте и кальмары. К утру у туристки поднялась температура, начались диарея и рвота. Она пыталась вылечиться сама, но улучшения не наступало. На третий день попала в больницу.

Медики нашли в крови пациентки острое воспаление, вызванное бактериальной инфекцией. Также развился критически низкий уровень гемоглобина и токсическое поражение печени, при котором показатель билирубина превысил норму в 10 раз. Состояние осложнилось кровавой рвотой и септическим шоком. Еще появилась полиорганная недостаточность, когда постепенно начинают отказывать органы. Врачи боролись за жизнь россиянки 12 дней, но она все равно скончалась.

На лечение потратили почти 28 тысяч долларов (около 2,1 миллиона рублей). Таких денег у женщины не было, процедуры провели за счет больницы. Врачи заявили, что смерть наступила из-за остановки сердца, но официального заключения не выдали в связи с задолженностью. Страховая компания согласилась оплатить транспортировку тела, но прежде от родственников потребовали погасить счет за медицинские услуги.

Жители поселка Мирный в Самарской области, откуда родом женщина, собрали необходимую сумму. Однако близкие россиянки не могут оплатить долг из-за трудностей с переводами за рубеж. Семья туристки обратилась в Консульство России. Тем временем, останки погибшей лежат в больнице третью неделю, за хранение ежедневно начисляется долг.