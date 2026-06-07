Стубб заявил о важности диалога с Путиным и возвращении к контактам с Россией

Стубб заявил о необходимости Евросоюза вступить в диалог с Путиным

Отношения европейских стран с Россией не останутся прежними, но диалог нужно налаживать уже сейчас. Об этом в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он подчеркнул, что выступает как глава государства, которое имеет с Россией общую границу.

«Эта граница останется. Нам придется в какой-то момент поддерживать политические отношения», — сказал Стубб.

Президент Финляндии добавил, что по такому же пути придется пойти и другим европейским странам.

«Мы должны говорить с [президентом России Владимиром] Путиным», — обратил внимание Стубб.

В начале мая президент Финляндии уже говорил, что странам Евросоюза необходимо начать переговоры с Россией в качестве отдельного и самостоятельного игрока. Он отмечал, что поднимал вопрос на встрече с коллегами, которые пообещали установить контакты с Кремлем, но конкретные сроки неизвестны.

Стубб заметил, что также пока не определен формат, станет от имени ЕС говорить специальный доверенный посланник или группа лидеров стран.