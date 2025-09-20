Стубб рассказал о начале операции НАТО «Восточный страж»

Операция НАТО «Восточный страж» начнется с Румынии и Польши, а потом распространится на страны Балтии, Норвегию и Финляндию. Об этом сообщил финский лидер Александр Стубб на форуме по безопасности в Хельсинки. Трансляция шла на сайте мероприятия.

«Что касается Eastern Sentry, я думаю, что она начнется именно на юго-восточном фланге альянса. То есть мы говорим о Румынии, Польше, а затем продвинемся через страны Балтии, Финляндию и дальше на север, в Норвегию», — рассказал президент.

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о запуске операции «Восточный страж» (Eastern Sentry) 12 сентября. Она предполагает усиление обороны восточного фланга в свете происшествия с БПЛА в Польше.