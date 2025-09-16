Сегодня 15:09 Спящий страж: начало. Как НАТО запустил миссию против России и с ходу зевнул дрон в Варшаве 0 0 0 Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK / www.globallookpress.com Мир

Успехи ВС России усилили общую истерику в НАТО на фоне новостей о ЧП с беспилотниками в Польше. Альянс объявил о начале операции «Восточный страж» — переброске войск техники к границам России и Белоруссии. Это меньше всего похоже на оборону, и больше напоминает провокацию.

Участники операции «Восточный страж» Беспрецедентную в истории альянса военную кампанию под названием «Восточный страж» НАТО запустил несколько дней назад. В рамках этой миссии у российских и белорусских границ соберутся до 40 тысяч военных и тяжелая техника.

О запуске операции на прошлой неделе объявил генсек НАТО Марк Рютте. К «Восточному стражу» присоединятся четыре страны: Испания, Великобритания, Италия и Швеция.

«Четыре немецких истребителя Eurofighter готовы оказать помощь на авиабазе на северо-востоке этой страны, а три вертолета из Чехии прибыли в Польшу 14 сентября», — сообщили на сайте альянса. Дания предоставит истребители и фрегат противовоздушной обороны. «Испания и Великобритания вскоре объявят о своей поддержке. Италия и Швеция также дали понять, что окажут помощь», — добавили в НАТО.

Началась миссия мощно: накануне премьер Польши Дональд Туск заявил, что Служба охраны нейтрализовали дрон, действовавший над правительственными зданиями (на улице Парковая и над дворцом Бельведером) в Варшаве. А как же усиление защиты? Проспали, получается? «Кажется, „Восточный страж“ проспал <…> Как же „Рафали“ Макрона, „Еврофайтеры“ Мерца, вертолеты этого, как его, который в Чехии? 40 тысяч польских солдат на границе куда смотрели?» — с иронией поинтересовался военкор Александр Коц.

Европейцы продолжают нагнетать беспилотную «российско-белорусскую» истерику. В рамках милитаризации Европы и подготовки обывателя к «вторжению Путина». А заодно к неизбежным расходам, ужиманию прав и свобод и прочих прелестей «предвоенного периода». Александр Коц

Представители некоторых стран объяснили свое участие в операции «Восточный страж». «Германия здесь, чтобы выполнять свои обязательства по сдерживанию и, если обстоятельства заставят, защищать территории НАТО и этой страны», — сказал командующий 37-й бригадой бундесвера Йорг Зее.

«Я всегда говорю, что сделаю все, чтобы мой ребенок был в безопасности. Я бы, безусловно, встала и боролась, чтобы защитить его», — отметила участница добровольного военизированного формирования Агнешка Едрушак.

«Я старший из трех братьев и сестер, поэтому я чувствую такую потребность — защищать свою семью. Так же, как наши предки когда-то защищали эти земли. Я чувствую ответственность», — подчеркнул другой участник Габриель Срок. На заседании Совбеза ООН глава российского представительства Василий Небензя четко донес позицию государства: страна не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей, которая бросается бездоказательными обвинениями в адрес России.

Истеричные возгласы о якобы распространении Россией агрессии звучат и из других европейских столиц. Все это очень похоже на информационную кампанию, цель которой сохранить уровень внешней мобилизации вокруг Украины и дальше подталкивать союзников к новым поставкам вооружений. Василий Небензя

Чем грозит операция «Восточный страж» «Мощная» идея НАТО позабавила заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. По его словам, это, видимо, все, что осталось от «коалиции желающих». «Ну, а если серьезно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании „бесполетной зоны над „Украиной“ и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией», — предупредил политик и призвал называть вещи своими именами.

Что известно об операции «Восточный страж» Операция «Восточный страж» затронет противовоздушную оборону и защиту от дронов, рассказал аналитик Томаш Ржепа с кафедры военного командования Университета обороны Брно в интервью iROZHLAS. По его словам, важна согласованность действий отдельных стран, которые заявили о необходимости сдерживания России. «Эти страны готовятся к гипотетическому кризисному сценарию. Это уже само по себе элемент сдерживания Российской Федерации. Тут сомнений не остается», — подчеркнул Ржепа.

США не значатся в списке стран — участниц операции «Восточный страж». Без американцев альянс лишится львиной доли мощи. Но не факт, что президента Дональда Трампа удастся втянуть в русофобскую авантюру.

Без логистических и разведывательных возможностей Соединенных Штатов Америки все равно наш ответ развалится. О таком просто не говорят прямо, а рассчитывают автоматически, поскольку мало найдется европейских стран, которые могли бы хотя бы отчасти конкурировать с Соединенными Штатами в означенных областях. Томаш Ржепа

Прорехи в обороне НАТО всегда были и будут, добавил Ржепа. «Мы все готовимся к войне будущего, но с некоторым опозданием. В целом в этом нет ничего плохого», — заключил он.