Украина может согласиться пойти на территориальные уступки, соответствующие ситуации на фронте. Об этом газете The New York Times заявил президент Финляндии Александер Стубб.

Он призвал реалистично подходить к процессу переговоров и раскритиковал предложенную Белым домом инициативу, предполагавшую признание Крыма российским.

«Предлагаю преобразовать эти два предложения [США и ЕС] так, чтобы создать возможность для сделки сейчас», — подчеркнул глава государства.

Стубб добавил, что Финляндия никогда не признает присоединенные к России территории.

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира. По его словам, Соединенные Штаты направляли ВСУ большие средства, но администрация американского экс-президента Джо Байдена не следила за тем, как они используются.

Уолц также отметил, что переговорный процесс по Украине идет медленно, но прогресс есть.