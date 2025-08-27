Стубб: те, кто могут склонить Путина к миру, находятся на Востоке

Те, кто могут склонить президента России Владимира Путина к миру на Украине, находятся на Востоке, поэтому необходимо ввести пошлины против торгующих с Москвой стран. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщило Yle.

Он выразил надежду, что у лидера США Дональда Трампа в отношении России скоро закончится терпение.

Финский президент предположил, что российские власти могут согласится завершить конфликт только под давлением новых санкций и пошлин против тех, кто продолжает с ней торговое сотрудничество. По словам Стубба, Путина могут склонить к миру только восточные страны.

До этого Трамп заявил, что введет санкции в отношении Украины в случае, если она не согласится на урегулирование конфликта с Россией. По его словам, главу киевского режима Владимира Зеленского нельзя считать невиновным в ситуации.