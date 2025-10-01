Стубб отметил изменение подхода Трампа к урегулированию украинского конфликта

Американский президент Дональд Трамп изменил подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом газете Politico заявил финский лидер Александр Стубб.

По его мнению, риторика Трампа по отношению к России в последнее время ужесточилась.

«Увидев, что пряник редко работает с россиянами, [он] перешел к кнуту… Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», — подчеркнул финский президент.

Ранее Трамп выступил перед высшим офицерским составом Пентагона на военной базе в штате Вирджиния. Он рассказал, что конфликт на Украине начался из-за решения президента США Джо Байдена по Афганистану.

Американский лидер назвал происходящее в ближневосточной стране «ужасным шоу» и предположил, что российский лидер Владимир Путин увидел в этом слабость Белого дома. Трамп пообещал, что при нем подобное не повторится.

Также он заверил, что направит на военные нужды США триллион долларов в 2026 году и увеличит флот на 19 кораблей, включая эсминцы и подводные лодки.