Трамп назвал настоящего виновника конфликта на Украине

Трамп связал начало конфликта на Украине с выводом войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной конфликта на Украине стало решение Байдена по американским войскам в Афганистане. Это мнение политик высказал во время выступления перед высшим офицерским составом Пентагона в Вирджинии, сообщил Reuters .

Трамп счел, что события в Афганистане выглядели как «ужасное шоу». Американский лидер предположил, что слабость США увидел российский президент Владимир Путин.

«Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей», — добавил Дональд Трамп.

По мнению Трампа, США сами допустили развитие украинского кризиса из-за проявленной слабости. Он подчеркнул, что при нынешней политике его администрации подобное больше не повторится.

На той же встрече Трамп пообещал потратить триллион долларов на военные нужды США в 2026 году. Политик пообещал, что его администрация увеличит состав американского флота на 19 кораблей, включая эсминцы и подводные лодки.

Расхвалил Дональд Трамп и собственное решение переименовать Министерство обороны США в Министерство войны. Глава Белого дома преподнес смену название как свершившийся факт — при этом для реальной перемены названия ему еще требуется получить одобрение конгресса.