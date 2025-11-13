Стубб намекнул на восстановление диалога Финляндии и России

Диалог между Финляндией и Россией в будущем восстановится в том или ином формате. Об этом заявил финский президент Александр Стубб, его процитировало издание Yle .

«В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен», — отметил он.

Стубб добавил, что не о всех контактах между станами и каналах влияния стоит говорить публично. Он уточнил, что тема диалога с Россией регулярно поднималась во время общения с лидерами стран ЕС.

При этом любые переговоры между Европой и российской стороной необходимо согласовывать, подчеркнул финский президент.

Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в искренности Стубба. Он напомнил, что Финляндия подтверждает готовность к контактам с Россией, но сама при этом готовится к войне с ней. По словам сенатора, финский лидер «играет на всех досках одновременно»: в беседах с лидерами ЕС говорит об антироссийских сценариях, а на публике изображает «полуголубя мира».