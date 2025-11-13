Сенатор Пушков: Финляндия делает вид, что хочет диалога с РФ, а готовит агрессию

Финляндия публично заявляет о готовности к диалогу с Москвой для маскировки активной подготовки ЕС к войне с Россией. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Политик утверждает, что президент Александр Стубб проводит двойственную политику для разных аудиторий. В частных беседах он обсуждает агрессивные сценарии против России, а публично изображает сторонника мирных переговоров.

«Стубб играет на всех досках одновременно. В беседах с руководством ЕС и „коалиции желающих“ приватно обсуждает агрессивные сценарии, направленные против России, а на публику изображает из себя этакого „полуголубя мира“», — отметил Пушков.

По его словам, таким образом финский лидер пытается понравиться Трампу и успокоить общественное мнение.

Сенатор считает невозможным возобновление содержательного диалога при нынешнем руководстве Евросоюза. Перспективы для переговоров появятся только после отказа ЕС от курса на разрыв отношений с Москвой.

«При нынешнем руководстве ЕС и ведущих стран — членов Евросоюза возобновление содержательного диалога просто-напросто невозможно», — добавил Пушков.

Он подчеркнул, что изменение этой ситуации произойдет лишь после смены политического курса Брюсселя.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставляет без внимания милитаристскую атмосферу в Европе.