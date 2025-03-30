В Италии ведущий политического ток-шоу «Положение вещей» жестко осадил украинского журналиста Вячеслава Майструка, который попытался вступить с ним в резкую словесную перепалку. Подробностями скандала поделилась в своем Telegram-канале корреспондент телеканала «Россия» Ася Емельянова.

Журналистка сообщила, что на итальянском государственном телеканале RAI-3 произошел курьезный эпизод, который она назвала «шоу „Сцена в Овальном кабинете — 2“».

Украинец пытался повторить риторику президента Владимира Зеленского, поэтому разговор быстро вышел за рамки вежливой дискуссии и перешел в открытое противостояние. Телеведущий не стал такое терпеть.

Он поставил Майструка на место тем же тоном и примерно в таких же выражениях), как президент США Дональд Трамп ранее Зеленского на встрече в Белом доме.

«[Ведущий] объяснил украинскому гостю, который три года шлялся по итальянским ток-шоу, выдавая себя за журналиста, безнаказанно ругаясь русским матом, включаясь из своей киевской ванной, что у него дома так себя вести нельзя», — написала Емельянова.

Зрители зааплодировали ведущему, а тот быстро распрощался с украинским гостем.

Ранее ведущий британского телеканала Би-би-си случайно озвучил мем про встречу Трампа и Зеленского в Белом доме.