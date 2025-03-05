Ведущий Би-би-си случайно озвучил в эфире мем про Трампа и Зеленского

Ведущий новостей случайно озвучил мем про скандальную встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Нецензурный комментарий прозвучал в эфире британского телеканала Би-би-си .

Журналисту забыли вовремя отключить микрофон.

«Закончили? Отлично», — сказал ведущий.

После этого он с уверенностью стал рассказывать в эфире о меме, согласно которому встреча Трампа и Зеленского стала вторым случаем в истории, когда президент США в переносном смысле «имел с кем-то половой контакт» в Овальном кабинете.

Журналисты издания «Другая Украина» предположили, что первый случай — это громкий скандал 1998 года, когда американского лидера Билла Клинтона обвинили в сексуальных отношениях с сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

Зеленский и Трамп повздорили во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля. Американский лидер выгнал украинского коллегу из Белого дома. В результате сорвалась сделка по ресурсам, а Зеленский досрочно покинул Вашингтон.