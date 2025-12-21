Строчки из русской колыбельной нашли в файлах Эпштейна

В файлах по уголовному делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили строчки из русской колыбельной песенки. Документы опубликовал Минюст США .

На одном из листов от руки написано: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю» — в латинской транскрипции. Кому именно принадлежат строки, неизвестно.

Новые опубликованные материалы Минюст разделил на четыре части. Среди них есть фотографии бывшего президента США Билла Клинтона в бассейне с женщинами, Майкла Джексона и самого Эпштейна.

Также ведомство обнародовало протоколы полиции. Однако лица людей скрыли, и снимки сильно отредактировали.

Ранее представитель МИД Мария Захарова пошутила про очереди в 80-х, когда зашла на официальный сайт Минюста для ознакомления с файлами по делу Эпштейна, но ей предложили подождать.