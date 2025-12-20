Минюст США опубликовал часть документов по делу Эпштейна

Американский Минюст обнародовал часть материалов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. С документами можно ознакомиться на сайте министерства.

В Минюсте предупредили, что в установленный конгрессом срок предприняло меры, чтобы проверить и отредактировать личную информацию, которая касалась жертв и других частных лиц.

«Тем не менее, из-за большого объема информации этот веб-сайт может содержать информацию, которая непреднамеренно включает непубличную личную информацию или другой конфиденциальный контент, в том числе материалы сексуального характера», — говорится в сопроводительной к материалам заметке.

Материалы разделили на четыре части. Среди них имеются фотографии самого Эпштейна, покойного певца Майкла Джексона и бывшего президента США Билла Клинтона, в том числе в бассейне с женщинами. Также обнародовали полицейские протоколы. Многие снимки сильно отредактированы, лица людей скрыты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про очереди в 80-х, когда зашла на сайт Минюста для просмотра файлов по делу Эпштейна, а ей предложили подождать.