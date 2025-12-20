Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила технические неполадки на сайте Минюста США, возникшие после публикации новых данных по делу Джеффри Эпштейна, с очередями 90-х. Об этом она написала в Telegram-канале .

«Я ребенок, выросший в очередях 80-х. За всем: за зубной пастой, за порошком, за обувью, за сахаром и солью», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, она считала, что знает все об очередях, но 20 декабря ее мнение изменилось, когда американский Минюст предложил ей встать в очередь для просмотра файлов Эпштейна.

Дипломат предположила, что западные «учителя жизни», читавшие России лекции о демократии и правах человека, в этих материалах могут предстать в довольно интересных позах и в компрометирующих ситуациях.

«Если отойду, я за Владимиром Соловьевым, а перед нами активная блондинка в Белом доме — она точно достоит до конца», — пошутила она.

Ранее американские СМИ сообщили, что в деле Эпштейна засветились бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари. Если они откажутся дать показания, то им грозит уголовное наказание — штраф в 100 тысяч долларов и год тюремного заключения.